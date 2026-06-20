Il Brasile batte senza particolari problemi Haiti e le scelte di Ancelotti vengono ripagate sul campo, con Cunha autore di una doppietta. Vinicius Jr inarrestabile davanti, buona anche la prova del centrocampo verde oro. Qui tutti i voti del match di Gianluigi Bagnulo
MONDIALI: BRASILE-HAITI 3-0 CLASSIFICHE - MARCATORI - MVP
- ALISSON voto 6,5
- DANILO voto 6,5
- MARQUINHOS voto 6
- GABRIEL voto 6
- DOUGLAS SANTOS voto 7
- CASEMIRO voto 6,5
- GUIMARAES voto 6
- RAPHINHA voto 6
- PAQUETÁ voto 6,5
- VINICIUS voto 7,5
- CUNHA voto 8 (MVP)
- 40' RAYAN voto 6
- 64' ENDRICK voto 6
- 64' MARTINELLI voto 6,5
- 81' DANILO SANTOS S.V.
- 81' EDERSON S.V.
- PLACIDE voto 5
- ARCUS voto 5
- ADE voto 5
- DUVERNE voto 5,5
- DELCROIX voto 5
- EXPERIENCE voto 5,5
- CASIMIR voto 5,5
- JEAN JACQUES voto 5,5
- BELLEGARDE voto 5
- PROVIDENCE voto 5,5
- PIERROT voto 4,5
- Dal 46' ISIDOR voto 5,5
- Dal 46' SIMON voto 5
- Dal 62' DEEDSON voto 5,5
- Dal 71' JOSEPH S.V.
- Dall'81' ETIENNE S.V.