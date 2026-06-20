 Le pagelle di Brasile-Haiti 3-0: Cunha e Vinicius Jr i migliori | Sky Sport
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Le pagelle di Brasile-Haiti 3-0: Cunha e Vinicius Jr i migliori

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Il Brasile batte senza particolari problemi Haiti e le scelte di Ancelotti vengono ripagate sul campo, con Cunha autore di una doppietta. Vinicius Jr inarrestabile davanti, buona anche la prova del centrocampo verde oro. Qui tutti i voti del match di Gianluigi Bagnulo

MONDIALI: BRASILE-HAITI 3-0 CLASSIFICHE - MARCATORI - MVP

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