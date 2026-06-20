Mondiali 2026, probabili formazioni: le ultime news sulle partite di Olanda e Germania
Nell'Olanda fiducia a Malen, mentre c'è un dubbio su De Jong. Germania contro la Costa d'Avorio dove potrebbe giocare dal 1' l'interista Bonny, dopo il caos visto (negato e poi concesso) a Wahi, titolare nella prima partita. Nella notte in campo anche Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone
- Olanda-Svezia (gruppo F) - ore 19
- Germania-Costa d'Avorio (gruppo E) - ore 22
- Ecuador-Curaçao (gruppo E) - ore 2
- Tunisia-Giappone (gruppo F) - ore 6
- OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo. Ct. Koeman
- Attenzione alle condizioni di De Jong: "Frenkie ha qualche piccolo problema fisico - ha detto il Ct nella conferenza della vigilia -. Si è allenato col gruppo ma è da valutare domani. È un punto interrogativo…" Out sicuramente Quinten Timber dopo uno scontro accidentale con Koopmeiners in allenamento.
- SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Bernhardsson, Nygren, Karlström, Ayari, Gudmundsson; Gyökeres, Isak. Ct. Potter
- GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz ; Havertz. Ct. Nagelsmann
- COSTA D'AVORIO (4-4-2): Y. Fofana; Doué, Singo, Agbadou, Konan; Diomandé, Kessié, S. Fofana, Amad Diallo; Pepé, Bonny. Ct. Faé
- ECUADOR (4-2-3-1): Galindez; Preciado, Pacho, Ordóñez, Hincapié; Caicedo, Franco; Yeboah, Vite, Plata; Valencia. Ct. Beccacece
- CURAÇAO (4-3-3): Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Commencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Chong, Locadia, Hansen. Ct. Advocaat
- TUNISIA (4-2-3-1): Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Abdi; Khedira, Skhiri; Achouri, Mejbri, Gharbi; Saad. Ct. Renard
- GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; J. Ito, Maeda; Ueda. Ct. Moriyasu