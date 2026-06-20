 Scozia Marocco: risultato, gol, statistiche e classifica Gruppo C Mondiali | Sky Sport
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Scozia-Marocco 0-1: Brahim inventa, Saibari gol. La classifica del Gruppo C

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Un gol al secondo minuto decide la sfida tra Marocco e Scozia: Brhaim Diaz inventa per Saibari che non sbaglia con un destro potente. Una vittoria che conferma le qualità della squadra africana, che va più volte vicina al raddoppio

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