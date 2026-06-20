Scozia-Marocco 0-1: Brahim inventa, Saibari gol. La classifica del Gruppo C
Un gol al secondo minuto decide la sfida tra Marocco e Scozia: Brhaim Diaz inventa per Saibari che non sbaglia con un destro potente. Una vittoria che conferma le qualità della squadra africana, che va più volte vicina al raddoppio
- Marocco subito in vantaggio al secondo minuto del primo tempo: Brahim Diaz si allarga a destra, riceve il pallone e si inventa un lancio meraviglioso per Saibari che sul filo del fuorigioco lascia partire un destro imparabile