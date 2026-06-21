Il Belgio cerca la prima vittoria al Mondiale dopo il pareggio con l'Egitto all'esordio. Decisivo dalla panchina contro la squadra africana, Lukaku dovrebbe prendersi il proprio posto al centro dell'attacco. De Ketelaere dovrebbe spostarsi sulla fascia, al posto di Doku, debilitato da un'infezione respiratoria. Nell'Iran intoccabile Taremi in attacco
LE ALTRE PROBABILI FORMAZIONI DI OGGI - MONDIALI, LE NEWS ODIERNE LIVE
- Portiere: THIBAUT COURTOIS
- Terzino destro: THOMAS MEUNIER
- Difensore centrale: NATHAN NGOY
- Difensore centrale: AYMERIC LAPORTE
- Terzino sinistro: MARC CUCURELLA
- Centrocampista centrale: AMADOU ONANA
- Centrocampista centrale: YOURI TIELEMANS
- Ala destra: LEANDRO TROSSARD
- Trequartista: KEVIN DE BRUYNE
- Ala sinistra: CHARLES DE KETELAERE
- Centravanti: ROMELU LUKAKU
- BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, De Ketelaere; Lukaku. All. Garcia
- IRAN (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanani, Mohammadi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Moghanlou; Taremi, Ghayedi. All. Ghalenoei