Dopo le vittorie nella prima giornata dei Mondiali 2026, Argentina e Austria cercano entrambe il secondo successo, nella sfida in programma questa sera alle 19.00. Dubbio in attacco per i biancocelesti, con Lautaro Martinez leggermente in vantaggio su Julian Alvarez per affiancare la certezza Messi: le probabili formazioni
- Portiere: EMILIANO MARTINEZ
- Terzino destro: NAHUEL MOLINA
- Difensore centrale: CRISTIAN ROMERO
- Difensore centrale: LISANDRO MARTINEZ
- Terzino sinistro: FACUNDO MEDINA
- Centrocampista: RODRIGO DE PAUL
- Centrocampista: ALEXIS MAC ALLISTER
- Centrocampista: ENZO FERNANDEZ
- Trequartista: THIAGO ALMADA
- Attaccante: LIONEL MESSI
- Attaccante: LAUTARO MARTINEZ
- ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La. Martinez. Ct. Scaloni
- Confermato in attacco Lionel Messi, autore di una tripletta all'esordio
- Al suo fianco, Lautaro Martinez è leggermente favorito su Julian Alvarez per una maglia dal primo minuto
- AUSTRIA (4-2-3-1): A Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic. Ct. Rangnick