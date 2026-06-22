Mondiali 2026, probabili formazioni: news sulle partite di Norvegia, Francia e Argentina
La seconda giornata del Mondiale prosegue con le partite dei gruppi I e J. Attesa per il ritorno in campo dell'Argentina di Messi, che alle 19.00 sfiderà l'Austria. Alle 23.00 sarà il turno di Francia-Iraq, mentre nella notte sarà il turno di Norvegia-Senegal (02.00) e Giordania-Algeria (05.00). Tutte le probabili formazioni
- GRUPPO J: ARGENTINA-AUSTRIA, lunedì 22 giugno ore 19.00
- GRUPPO I: FRANCIA-IRAQ, lunedì 22 giugno ore 23.00
- GRUPPO I: NORVEGIA-SENEGAL, martedì 23 giugno ore 02.00 (date e orario italiani)
- GRUPPO J: GIORDANIA-ALGERIA, martedì 23 giugno ore 05.00 (date e orario italiani)
- ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La. Martinez. Ct. Scaloni
- AUSTRIA (4-2-3-1): A Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic. Ct. Rangnick
- FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Kone; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe. Ct. Deschamps
- IRAQ (4-4-2): Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Ali Jasim; Hussein, Al-Hamadi. Ct. Arnold
- NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken
- SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mane. Ct. Thiaw
- GIORDANIA (3-4-2-1): Abu Laila; Al Rousan, Al Arab, Abualnadi; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha; Fakhoury, Olwan; Tamari. Ct. Sellami
- ALGERIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Bentaleb; Mahrez, Amoura, Maza. Ct. Petkovic.