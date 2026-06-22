 Probabili formazioni Mondiali 2026: ultime news dai campi | Sky Sport
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Mondiali 2026, probabili formazioni: news sulle partite di Norvegia, Francia e Argentina

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La seconda giornata del Mondiale prosegue con le partite dei gruppi I e J. Attesa per il ritorno in campo dell'Argentina di Messi, che alle 19.00 sfiderà l'Austria. Alle 23.00 sarà il turno di Francia-Iraq, mentre nella notte sarà il turno di Norvegia-Senegal (02.00) e Giordania-Algeria (05.00). Tutte le probabili formazioni

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