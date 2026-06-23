 Probabili formazioni Mondiali 2026: ultime news dai campi | Sky Sport
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Mondiali 2026, probabili formazioni: news sulle sfide di Portogallo, Inghilterra e Croazia

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I Mondiali 2026 continuano. Oggi scenderanno in campo altre otto squadre: due del Gruppo K e altre due del Gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'1, giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-RD Congo. Tutte le probabili formazioni

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