Mondiali 2026, probabili formazioni: news sulle sfide di Portogallo, Inghilterra e Croazia
I Mondiali 2026 continuano. Oggi scenderanno in campo altre otto squadre: due del Gruppo K e altre due del Gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'1, giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-RD Congo. Tutte le probabili formazioni
- GRUPPO K: PORTOGALLO-UZBEKISTAN, martedì 23 giugno ore 19:00
- GRUPPO L: INGHILTERRA-GHANA, martedì 23 giugno ore 22:00
- GRUPPO L: PANAMA-CROAZIA, mercoledì 24 giugno ore 01:00
- GRUPPO K: COLOMBIA-RD CONGO, mercoledì 24 giugno ore 04:00
- PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ronaldo. Ct. Martinez
- UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov, Shomurodov. Ct. Cannavaro
- INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel
- GHANA (4-2-3-1): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Minseh; Yirenkyi, Partey; Fatawu, Sulemana, Semenyo; Ayew. Ct. Queiroz
- PANAMA (3-4-3): Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martinez, Waterman, Rodriguez. Ct. Christiansen
- CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Pasalic; Perisic, Musa, Kramaric. Ct. Dalic
- COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez. Ct. Lorenzo
- RD CONGO (4-3-3): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Bongonda, Bakambu, Wissa. Ct. Desabre