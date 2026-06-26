Mondiali 2026, probabili formazioni: spicca Norvegia-Francia, Haaland verso la panchina
Tra stasera e la notte si chiudono i gironi I, G e H con gli ultimi verdetti. Si parte alle 21 con la sfida tra Norvegia e Francia, gara che vale il primato nel gruppo. Haaland va verdo la panchina. In contemporanea Senegal-Iraq. Alle 2 italiane l’Uruguay cerca la qualificazione contro la Spagna; chance anche per Capo Verde, che battendo l’Arabia Saudita potrebbe dare la storia. Alle 5 Egitto-Iran per il 1° posto nel girone con il Belgio (contro la Nuova Zelanda) ancora in corsa
MONDIALI OGGI: NEWS LIVE
- GRUPPO I: NORVEGIA-FRANCIA, venerdì 26 giugno ore 21:00
- GRUPPO I: SENEGAL-IRAQ, venerdì 26 giugno ore 21:00
- GRUPPO H: CAPO VERDE-ARABIA SAUDITA, sabato 27 giugno ore 02:00
- GRUPPO H: URUGUAY-SPAGNA, sabato 27 giugno ore 02:00
- GRUPPO G: EGITTO-IRAN, sabato 27 giugno ore 05:00
- GRUPPO G: NUOVA ZELANDA-BELGIO, sabato 27 giugno ore 05:00
- FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Upamecano, Lacroix, Theo Hernandez; Tchouaméni, Koné; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. Ct: Deschamps (in panchina Stephan)
- SENEGAL (4-2-3-1): E. Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, M. Diouf; I. Gueye, L. Camara; I. Mbaye, I. Sarr, S. Mané; Nicolas Jackson. CtT: Thiaw
- IRAQ (4-1-4-1): Basil Fadhil; Hussein Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Al Ammari; Qasem, Ismail, Iqbal, Bayesh; A. Hussein. Ct: Arnold
- CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Joao Paulo; Pina; Mendes, Duarte, Moteiro, Rodrigues; Benchimol. Ct: Brito.
- ARABIA SAUDITA (4-4-2): Nawaf Al Aqidi; Abdulhamid, Al Amri, Altambakti, Al Harbi; Al Shamat, Kanno, Alkhaibar, Al Dawsari; Al Juwayr, Al Brikan. Ct: Donis.
- URUGUAY (4-3-3): Rochet; Varela, Caceres, Gimenez, Olivera; Bentancur, Ugarte, Valverde; Canobbio, Vinas, Araujo. Ct: Bielsa.
- SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Buena. Ct: De la Fuente.
- EGITTO (3-4-3): El Shenawy, Omar Ibrahim, Abdelmonem, Rabia, Hany, Trezeguet, Attia, Fatouh; Salah, Marmoush, Emam Ashour. Ct. Hassan.
- IRAN (4-2-3-1): Beiranvand, Rezaeian, Khalilzadeh, Kanaani, Moharrami; Nourollahi, Ezatolahi, Mohebi, Jahanbakhsh, Gholizadeh; Taremi. Ct. Ghalenoei.
- NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Stamenic, Bell; McCowatt, Singh, Just; Wood. Ct: Bazeley.
- BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, De Winter, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. Ct: Garcia.