 Probabili formazioni Mondiali 2026: ultime news dai campi | Sky Sport
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Mondiali 2026, probabili formazioni: spicca Norvegia-Francia, Haaland verso la panchina

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Tra stasera e la notte si chiudono i gironi I, G e H con gli ultimi verdetti. Si parte alle 21 con la sfida tra Norvegia e Francia, gara che vale il primato nel gruppo. Haaland va verdo la panchina. In contemporanea Senegal-Iraq. Alle 2 italiane l’Uruguay cerca la qualificazione contro la Spagna; chance anche per Capo Verde, che battendo l’Arabia Saudita potrebbe dare la storia. Alle 5 Egitto-Iran per il 1° posto nel girone con il Belgio (contro la Nuova Zelanda) ancora in corsa

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