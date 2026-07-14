 Francia Spagna 0-2, pagelle della semifinale dei Mondiali | Sky Sport
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Francia-Spagna 0-2, le pagelle della semifinale dei Mondiali

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E' la Spagna la prima finalista dei Mondiali 2026, la squadra di De La Fuente batte 2-0 la Francia con i gol su rigore di Oyarzabal nel primo tempo e Pedro Porro nel secondo. Voto 7 a un grande Lamine Yamal che si è procurato il penalty e si è visto annullare il gol del 3-0. L'MVP è Pedro Porro con 7,5, così come Cucurella. Delude la Francia, a partire da Deschamps...Le pagelle di Filippo Benincampi

FRANCIA-SPAGNA 0-2

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