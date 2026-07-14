E' la Spagna la prima finalista dei Mondiali 2026, la squadra di De La Fuente batte 2-0 la Francia con i gol su rigore di Oyarzabal nel primo tempo e Pedro Porro nel secondo. Voto 7 a un grande Lamine Yamal che si è procurato il penalty e si è visto annullare il gol del 3-0. L'MVP è Pedro Porro con 7,5, così come Cucurella. Delude la Francia, a partire da Deschamps...Le pagelle di Filippo Benincampi
- MAIGNAN voto 6
- KOUNDÉ voto 6
- UPAMECANO voto 6
- SALIBA voto 6
- DIGNE voto 4,5
- TCHOUAMENI voto 5,5
- RABIOT voto 5
- DEMBÉLÉ voto 5
- OLISE voto 6
- BARCOLA voto 5
- MBAPPÉ voto 6
- dal 30' LACROIX voto 6
- dal 46' KONÉ voto 6
- dal 57' DOUÉ voto 5
- dal 72' CHERKI voto 5
- dal 72' THEO HERNANDEZ voto 5
- UNAI SIMON voto 6,5
- PEDRO PORRO voto 7,5
- CUBARSÍ voto 7
- LAPORTE voto 7
- CUCURELLA voto 7,5
- RODRI voto 7
- FABIAN RUIZ voto 7
- LAMINE YAMAL voto 7
- DANI OLMO voto 6,5
- BAENA voto 6
- OYARZABAL voto 7
- dal 74' FERRAN TORRES voto 6,5
- dal 78' MERINO voto 6,5
- dal 78' PEDRI voto 6
- dal 84' LLORENTE voto SV
- dal 84' NICO WILLIAMS voto SV