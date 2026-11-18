Dopo l'edizione dello scorso anno, il Mondiale Under 17 torna in Qatar. E non sarà l'ultima volta: la Fifa ha assegnato al Paese l'organizzazione di cinque edizioni consecutive, dal 2025 al 2029. Una scelta che rientra nella rivoluzione del torneo, diventato annuale e allargato da 24 a 48 squadre, con l'obiettivo di utilizzare le infrastrutture già realizzate per i Mondiali del 2022

Tutto pronto per l'inizio del Mondiale U17 in Qatar . L'Italia di Daniele Franceschini è arrivata a Doha nella serata di lunedì 16 novembre e si preparano all'esordio di venerdì contro la Giamaica. Ma perché il torneo, che è stato giocato in Qatar già l'anno scorso, si disputa ancora qui? Nel marzo 2024 la Fifa ha assegnato al Paese l'organizzazione di cinque edizioni consecutive, dal 2025 al 2029. Una scelta legata soprattutto alla volontà di utilizzare le infrastrutture realizzate per il Mondiale del 2022. Oltre a questo, il torneo è diventato annuale e si è allargato da 24 a 48 squadre per permettere che un numero maggiore di giovani talenti abbia l'opportunità di mettere in mostra le proprie capacità.

Gli Stati Uniti hanno deciso di non partecipare al Mondiale U17

Il Qatar è stato coinvolto anche nelle tensioni che hanno interessato il Medio Oriente nel corso del 2026: in Formula 1 sono stati cancellati i GP del Bahrain e dell'Arabia Saudita mentre in MotoGP quello del Qatar è stato rinviato da aprile a novembre. Sono, invece, stati confermati gli appuntamenti di Formula 1 in Qatar e Abu Dhabi. Una rinuncia c'è stata anche per il Mondiale U17: gli Stati Uniti hanno, infatti, deciso di non partecipare sulla base delle indicazioni di sicurezza per i viaggi emanate dal governo americano. Al loro posto ci sarà la Repubblica Dominicana. La Fifa ha confermato lo svolgimento del torneo, sottolineando di essere in costante contatto con le autorità locali e ricordando i diversi eventi sportivi già ospitati dal Qatar negli ultimi mesi, tra cui proprio la MotoGP.