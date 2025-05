Ancelotti Ct della Seleçao: da Kakà a Vinicius, i brasiliani allenati in carriera

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Brasile. L'allenatore italiano lascerà il Real Madrid dopo l'ultima partita in Liga contro la Real Sociedad e inizierà a lavorare per la Seleçao a partire dal prossimo 26 maggio. Nella sua carriera ha già avuto modo di lavorare con dei calciatori brasiliani e sono 43 quelli che ha avuto modo di schierare almeno per una partita: di seguito i più impiegati

ANCELOTTI NUOVO CT DEL BRASILE: IL COMUNICATO