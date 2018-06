Federico Valverde (Real Madrid-Uruguay) - Il suo biglietto da visita recita: cresciuto nella Cantera del Real Madrid. Mica male per il classe 1998 uruguiano che quest'anno ha disputato la prima stagione ad alti livelli in prestito al Deportivo La Coruna, risultando forse il migliore in un'annata disastrosa per il club biancoblù, culminato con la retrocessione. I suoi estimatori affermano che ha un piede in grado di trasformare in oro qualunque pallone per i suoi compagni, ma si destreggia con classe anche in fase di rottura grazie a una sopraffina tecnica individuale. La catena di centrocampo della Celeste sarà una delle più interessanti dell'intero Mondiale - Mondiali 2018 Russia, tutti i giocatori della Serie A protagonisti