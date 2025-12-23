 Mondiali 2034 in Arabia Saudita, i render degli stadi | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Mondiali 2034 in Arabia Saudita, i render dei nuovi stadi sono fantasmagorici. FOTO

Mondiali fotogallery
11 foto
©Getty

Mancano pochi mesi all'inizio dei Mondiali 2026, eppure si inizia a lavorare già per l'edizione 2034, assegnata dalla Fifa all'Arabia Saudita. Il Paese asiatico nel suo dossier di candidatura ha presentato 15 stadi, la maggior parte di nuova costruzione. I primi render lasciano a bocca aperta: impianti ultra-moderni e dal design unico

I GIRONI DEI MONDIALI 2026

ALTRE FOTOGALLERY

Arabia 2034, i render dei fantasmagorici stadi

Mondiali

Mancano pochi mesi all'inizio dei Mondiali 2026, eppure si inizia a lavorare già per l'edizione...

11 foto

Bremer e Thuram i più svalutati in Serie A

Calciomercato

Dopo l'ultimo aggiornamento dei valori di mercato della Serie A di Transfermarkt nessuno è calato...

30 foto

I più preziosi della A: comanda Lautaro, Paz 5°

Calciomercato

Lautaro Martinez resta il giocatore più prezioso del campionato italiano dopo l'ultimo...

29 foto

Eterno Miura: nuova squadra a 59 anni!

la classifica

Il giapponese Miura continuerà la sua incredibile carriera anche nel 2026. L'ex Genoa, a quasi 59...

12 foto

La classifica di Premier League

Premier League

Basta un rigore di Raul Jimenez al Fulham per battere il Nottingham Forest e agganciare Newcastle...

20 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Mondiali, per la finale biglietti fino a 4mila €

    Mondiali

    Sono note le prime stime riguardo i prezzi dei biglietti per assistere alle partite del Mondiale...

    Mondiali 2026 con la novità 'pausa di idratazione'

    mondiali 2026

    La Fifa ha annunciato una novità per i prossimi Mondiali. In ogni tempo di gioco (al minuto 22)...

    Trump: "Football è questo, non quello americano"

    Mondiali

    Donald Trump tra i protagonisti del sorteggio dei Mondiali di calcio 2026 a Washington: prima di...