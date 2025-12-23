Mondiali 2034 in Arabia Saudita, i render dei nuovi stadi sono fantasmagorici. FOTO
Mancano pochi mesi all'inizio dei Mondiali 2026, eppure si inizia a lavorare già per l'edizione 2034, assegnata dalla Fifa all'Arabia Saudita. Il Paese asiatico nel suo dossier di candidatura ha presentato 15 stadi, la maggior parte di nuova costruzione. I primi render lasciano a bocca aperta: impianti ultra-moderni e dal design unico
- Sarà la prima edizione a 48 squadre disputata in un unico Stato. Tra pochi mesi si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Nel 2030 invece, nell'anno del centenario del primo Mondiale, rassegna comprensiva di tre continenti con Spagna, Portogallo e Marocco sedi fisse e tre partite, tra cui quella inaugurale, in Paraguay, Uruguay e Argentina, in ricordo proprio della prima edizione nel 1930
- Saranno 15. Eccoli qui:
- King Salman International Stadium (nuovo, prime due foto)
- King Fahad Sports City St. (esistente)
- Prince Mohammed Bin Salman St. (nuovo)
- New Murabba St. (nuovo)
- Roshn St. (nuovo)
- Prince Faisal Bin Fahad Sports City St. (nuovo)
- South Riyadh St. (nuovo)
- King Saud University St. (esistente)
- King Abdullah Sports City St. (esistente)
- Qiddiya Coast St. (nuovo)
- Jeddah Central Development Stadium (nuovo)
- King Abdullah Economic City Stadium (nuovo)
- Aramco Stadium (nuovo)
- King Khalid University Stadium (esistente)
- Neom Stadium (nuovo)
- Un altro render del King Salman Stadium
- L'interno futuro del King Salman Stadium
- Il King Salman Stadium di notte, con una capienza di 92mila spettatori è l'impianto designato per ospitare il match inaugurale e la finale
- King Khalid University Stadium, sarà ampliato dagli attuali 22mila a circa 45mila spettatori
- King Abdullah Economic City Stadium, 45mila spettatori
- Aramco Stadium, più di 45mila spettatori
- Neom Stadium, l'iconico stadio della città ancora da costruire, collocato a 350 metri da terra, avrà una capienza di circa 45mila spettatori
- Il Roshn Stadium, 45mila spettatori