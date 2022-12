Corea del Sud-Portogallo, le probabili formazioni: turno di riposo per Ronaldo

Gara particolare per il portoghese Paulo Bento che conferma in attacco il capitano Son e il napoletano Kim Min Jae. Fernando Santos orientato a concedere un turno di riposo a Cristiano Ronaldo che non è al meglio. In panchina anche i tre diffidati: Bruno Fernandes, Ruben Dias e Ruben Neves. Si gioca alle 16 all'Education City Stadium IL TABELLONE DEI MONDIALI

Passerella finale per il Portogallo già qualificato agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. La possibilità per il Ct Fernando Santos, nel match contro la Corea del Sud, per far rifiatare qualcuno. Uno su tutti, Cristiano Ronaldo che non è al meglio. Resteranno in panchina, molto probabilmente, anche Bruno Fernandes, Ruben Neves e Ruben Dias. Impresa titanica per la Corea del Sud che per sperare ancora nella difficile qualificazione, deve battere il Portogallo e poi attendere il risultato di Ghana-Uruguay. Si gioca alle 16 all'Education City Stadium.

Corea del Sud, confermati Son e Kim Sfida da ex per il Ct della Corea del Sud Paulo Bento che dovrebbe optare per 4-2-3-1. In attacco Cho sarà supportato da Lee Kang-In, Jeong e dal capitano Son. In mediana tandem formato da Hwang e Jung. Al centro della difesa il napoletano Kim Min-Jae sarà affiancato da Kim Young-gwon. COREA DEL SUD (4-2-3-1), la probabile formazione: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-Su; Jung Woo-young, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Jeong Woo-yeong, Son Heung-min; Cho Gue-sung. Ct Bento