La Francia vince ai rigori contro il Portogallo e stacca il pass per la semifinale contro la Spagna. Partita molto combattuta e con tantissime occasioni tra secondo tempo e supplementari. Alla fine non segna nessuno e servono i rigori: la Francia non sbaglia mai, Joao Felix prende il palo. E' di Theo Hernandez il tiro decisivo

