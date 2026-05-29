Ecuador-Germania, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Gara da dentro o fuiri per l'Ecuador che con un punto in classifica può ancora sperare nella qualificazione qualora battesse la Germania. Nonostante l'aritmetica qualificazione, Nagelsmann non fa turnover. Confermato Havertz in attacco con il trio Sane, Musiala e Wirtz alle spalle. Rudiger sostituisce Schlotterbeck. Beccacece esclude Estupinan, gioca Angulo. Si gioca a New York. Calcio d'inizio alle 22
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ECUADOR (3-5-2): Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia. Ct. Beccacece
GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Pavlovic, Nmecha; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann
Mondiali, la classifica marcatori aggiornata
Con i due gol all'Austria Lionel Messi si conferma leader della classifica marcatori di questo Mondiale con 5 reti, oltre che bomber all time del torneo. Vinicius fa doppietta alla Scozia e raggiunge Mbappé e Haaland a quota 4. Terzo gol in tre partite per il marocchino Saibari. Il Qatar finisce con più autogol che reti fatte. Tutti i marcatori fin qui
La classifica marcatori dei MondialiVai al contenuto
Mondiali 2026, tutti gli MVP delle partite: la prima di Hakimi, tris di Vinicius
I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026: qui tutti gli Mvp, gara per gara… fino alla finale. Tris di Vinicius, è sempre lui il migliore del Brasile. Primo premio per Hakimi. La Svizzera viene trascinata dal centrocampista Johan Manzambi, appena 20 ma già premiato due volte come Messi, Haaland e Balogun. Ronaldo si riscatta dopo il debutto opaco con la prima statuetta
Prima statuetta per Hakimi: gli MVP dei Mondiali partita per partitaVai al contenuto
Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al Mondiale
Sono in totale 66 i giocatori delle squadre di Serie A convocati al Mondiale. Il Milan è quella che ne porta di più, dieci, seguita da Atalanta (8), Inter (7), Juventus e Roma (6). Ma come stanno andando effettivamente le loro partite?
Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al MondialeVai al contenuto
Mondiali di calcio, accadde oggi: il palo di Rensenbrink che cambiò la storia
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo non di un gol ma di un palo: il più famoso nella storia del calcio, perché avrebbe potuto cambiarla
Il palo più famoso della storia del calcio (perché ha cambiato la storia del calcio)Vai al contenuto
Messico, passerella per Ochoa: sesto e ultimo Mondiale
Uno dei protagonisti di Repubblica Ceca-Messico è stato il portiere Ochoa. A 13 minuti dalla fine, il ct Aguirre ha regalato il campo a Ochoa, al sesto Mondiale della carriera: è stata riservata una passerella omaggio a una leggenda del calcio messicano. Con ogni probabilità sarà la sua ultima presenza da professionista dopo oltre 20 anni di carriera, visto che ha già annunciato che si ritirerà dopo il Mondiale. E' l'unico ad aver giocato 6 mondiali insieme a Ronaldo e Messi
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La formazione della Germania sul profilo X della nazionale tedesca
Ecuador, le scelte di formazione
Anche per Beccacece la formazione anti-Germania ricalca grossomodo quella delle precedenti gare. Non gioca Estupinan, c'è Angulo. Plata e Valencia la coppia d'attacco
Scozia-Brasile, la partita di Neymar: ovazione, lacrime e il messaggio di Hamilton
Sul finale di Scozia-Brasile, Carlo Ancelotti ha messo in campo anche Neymar che ha ricevuto l'ovazione dello stadio. Il brasiliano ha conquistato il quarto mondiale della carriera, l’ultimo, e alla fine del match è scoppiato in lacrime. Poi il post sui social e la risposta dell'amico Lewis Hamilton. La sua partita in foto
Scozia-Brasile, bentornato Neymar: ovazione, lacrime e il messaggio di HamiltonVai al contenuto
Germania, le scelte di formazione
Nessun turnover per Nagelsmann che cambia il solo Schlotterbeck infortunato con Rudiger. Come al solito Havertz vince il ballottaggio con Undav e alle sue spalle ci sarà il trio composto da Sane, Musiala e Wirtz. Nmecha e Pavlovic a centrocampo
Le formazioni ufficiali
ECUADOR (3-5-2): Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia. Ct. Beccacece
GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Pavlovic, Nmecha; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.Ct. Nagelsmann
Statistiche e curiosità
La Germania ha vinto entrambi i precedenti contro l'Ecuador: 3-0 nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2006 e 4-2 in un'amichevole del maggio 2013 giocata a Boca Raton, in Florida.
Germania, sei dei sette gol contro l'Ecuador arrivati nel primo tempo
Sei dei sette gol segnati dalla Germania contro l'Ecuador sono arrivati nel primo tempo, incluso quello di Lukas Podolski dopo nove secondi nell'ultimo incontro del maggio 2013.
Ecuador, nessun successo nelle ultime 9 contro avversarie europee
Dalla vittoria per 3-2 contro il Portogallo nel febbraio 2013, l'Ecuador non ha mai vinto nelle ultime nove sfide contro avversarie europee (5 pareggi, 4 sconfitte), sebbene tre delle precedenti quattro partite siano terminate in pareggio, inclusa la più recente nel marzo di quest'anno (1-1 contro i Paesi Bassi)
Nessun gol segnato dall'Ecuador in questa coppa del mondo
L'Ecuador non ha segnato in nessuna delle due partite disputate finora nella Coppa del Mondo 2026. L'unica squadra della CONMEBOL a terminare un intero torneo mondiale senza segnare è stata la Bolivia, sia nel 1930 (2 partite) che nel 1950 (1 partita).
Germania imbattuta contro sudamericane nelle ultime 10 gare della fase a gironi
La Germania è rimasta imbattuta nelle 10 partite della fase a gironi della Coppa del Mondo contro nazionali sudamericane (7 vittorie, 3 pareggi) e ha subito complessivamente solo cinque gol in queste sfide.
Germania sempre vittoriosa nelle ultime 11 gare in tutte le competizioni
La Germania ha vinto le ultime 11 partite in tutte le competizioni e un successo in questo incontro eguaglierebbe la sua striscia di vittorie più lunga di sempre, 12 tra maggio 1979 e giugno 1980.
Ecuador, 16 tiri senza segnare ai Mondiali 2026
L'Ecuador ha effettuato 16 tiri nello specchio senza segnare nella Coppa del Mondo 2026. Dal 1966 al 2022, il record di tiri nello specchio effettuati da una squadra in un singolo torneo senza mai trovare la rete è di 18, stabilito dalla Francia nel 200
La Germania vuole chiudere a punteggio pieno la fase a gironi
La Germania punta a vincere tutte le partite della fase a gironi in una Coppa del Mondo per la quarta volta, dopo esserci riuscita in precedenza nel 1970, 1974 e 2006
Il singolare primato di Deniz Undav
Deniz Undav sta viaggiando a una media di un gol o un assist ogni 11 minuti nella Coppa del Mondo, avendo segnato tre gol e fornito due assist in soli 56 minuti giocati da subentrato nel 2026. Nessun giocatore ha mai segnato nelle sue prime tre presenze ai Mondiali partendo dalla panchina, mentre gli unici giocatori tedeschi ad aver segnato nelle loro prime tre presenze complessive sono Gerd Müller nel 1970 e Miroslav Klose nel 2002.
Valencia verso il record di presenze ai Mondiali con l'Ecuador
Enner Valencia diventerà il primatista di presenze dell'Ecuador nella Coppa del Mondo se giocherà questa partita, superando Édison Méndez. Ha segnato tre gol su otto tiri nel 2014 e tre su nove nel 2022, ma nel 2026 ha effettuato otto tiri senza ancora aver trovato la rete.