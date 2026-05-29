Uno dei protagonisti di Repubblica Ceca-Messico è stato il portiere Ochoa. A 13 minuti dalla fine, il ct Aguirre ha regalato il campo a Ochoa, al sesto Mondiale della carriera: è stata riservata una passerella omaggio a una leggenda del calcio messicano. Con ogni probabilità sarà la sua ultima presenza da professionista dopo oltre 20 anni di carriera, visto che ha già annunciato che si ritirerà dopo il Mondiale. E' l'unico ad aver giocato 6 mondiali insieme a Ronaldo e Messi