Questa sarà la terza partita a eliminazione diretta della Norvegia ai Mondiali; la Nazionale scandinava ha perso le due precedenti, entrambe per 2-1 contro l'Italia, nel 1938 e nel 1998.
Costa d'Avorio-Norvegia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Costa d'Avorio e Norvegia si giocano l'accesso agli ottavi di finale, dove la vincitrice troverà il Brasile di Ancelotti. Faé si affida al tridente formato da Pepe, Bonny e Yan Diomande. Solbakken risponde con il granata Pedersen sulla destra e Odegaard a centrocampo. In avanti spazio a Sorloth, Haaland e Nusa. Si gioca a Dallas, calcio d'inizio alle 19
LE FORMAZIONI UFFICIALI
COSTA D'AVORIO (4-3-3): Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan; Kessié, Sangare, Oulai; Pepe, Bonny, Y. Diomande. Ct. Faé.
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken
La formazione della Norvegia in grafica
La formazione della Costa d'Avorio in grafica
A disposizione: Koné, Lafont, O. Diomande, Singo, Operi, Ndicka, Seri, Fofana, Guiagon, Adingra, Wahi, Diakité, Diallo, Guessand, Touré.
La Costa d'Avorio ha raggiunto la fase a eliminazione diretta dei Mondiali per la prima volta nella sua storia. Prima del 2026, solo due Nazionali africane hanno vinto la loro prima partita ad eliminazione diretta nella fase finale: il Camerun nel 1990 (2-1 contro la Colombia) e il Senegal nel 2002 (2-1 contro la Svezia), entrambe dopo i tempi supplementari.
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La Norvegia ha perso soltanto due delle 19 partite (9 vittorie, 8 pareggi) disputate in tutte le competizioni contro Nazionali africane, ovvero le amichevoli rispettivamente contro il Senegal nel 2006 e il Sudafrica nel 2009. Nei due precedenti degli scandinavi contro squadre africane ai Mondiali sono stati realizzati nove gol: 2-2 contro il Marocco nel 1998 e vittoria per 3-2 contro il Senegal quest'anno.
Primo confronto in assoluto tra Costa d'Avorio e Norvegia, considerando tutte le competizioni.
Costa D'Avorio-Norvegia, fischio d'inizio alle 19
Costa d'Avorio e Norvegia sono pronte a scendere in campo a Dallas per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Fischio d'inizio alle ore 19.