Costa d'Avorio e Norvegia si giocano l'accesso agli ottavi di finale, dove la vincitrice troverà il Brasile di Ancelotti. Faé si affida al tridente formato da Pepe, Bonny e Yan Diomande. Solbakken risponde con il granata Pedersen sulla destra e Odegaard a centrocampo. In avanti spazio a Sorloth, Haaland e Nusa. Si gioca a Dallas, calcio d'inizio alle 19

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