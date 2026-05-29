Francia-Svezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Match non semplice per la Francia che ha impressionato nella fase a gironi vincendo le tre gare diputate. La nazionale di Deschamps affronta la Svezia che ha concluso il suo raggruppamento a 4 punti e si è qualificata tra le migliori terze. Chi vince trova il Paraguay. Si gioca a New York. Calcio d'inizio alle 23
LE FORMAZIONI UFFICIALI
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe. Ct. Deschamps.
SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Svensson, Ayari, Bergvall, Stroud; Elanga, Isak, Gyokeres. Ct. Potter.
Mondiali di calcio, accadde oggi: il gol di "demi-volée" Pavard contro l'Argentina
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... un gol che diede il soprannome al suo autore: un terzino capace di segnare così grazie ai consigli degli attaccanti
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Alfaro, l'allenatore colto: gli aforismi per raccontare l'impresa del suo Paraguay
El triunfo más importante de mi vida, l'ha definita così la storica vittoria del suo Paraguay sulla Germania Gustavo Alfaro, il Ct che dispensa saggezza con aforismi. Dopo il Mondiale del 2022 alla guida dell'Ecuador aveva pubblicato un libro intitolato "Cacciatori di utopie impossibili". Ecco, ora l'ha raggiunta per davvero. È uno dei sei Ct argentini al Mondiale, il santone in patria Chilavert (il portiere delle punizioni imparabili) lo aveva definito "ciarlatano che sa solo parlare forbito". Chi è l'allenatore colto che ha regalato ai paraguaiani un giorno di festa nazionale
Mondiali, 8 citazioni (che Alfaro ripete spesso) raccontano l'impresa del suo ParaguayVai al contenuto
Mondiali, la polizia di Dallas omaggia la Norvegia con la 'Viking row'
La Viking Row della Norvegia - assoluto tormentone dei Mondiali - è pronta a sbarcare a Dallas per il sedicesimo di finale di Haaland &Co contro la Costa d'Avorio. Ad anticipare 'i vichinghi' ci ha pensato direttamente la polizia di Dallas. Video cortesia da 'Dallas Fort Worth International Airport'
Anche la polizia di Dallas è stata contagiata dalla 'Viking row'. VIDEOVai al contenuto
La guida galattica sui precedenti ai rigori di tutte le squadre ai Mondiali
Due dei quattro sedicesimi di finale del Mondiale giocati fin qui sono finiti ai rigori: urge una guida totale per ogni singola squadra con il relativo 'storico' ai rigori. Per la Germania, tra l'altro, è stata una prima volta assoluta: i tedeschi non avevano mai perso una partita di Coppa del mondo in una serie finale dal dischetto
La guida galattica sui precedenti ai rigori di tutte le squadre ai MondialiVai al contenuto
Gli allenatori con più partite vinte nella storia dei Mondiali. CLASSIFICA
Atteso dalla sfida ai sedicesimi contro la Svezia, Didier Deschamps è già nella storia dei Mondiali. Nessuno come il Ct della Francia per il numero di partite vinte nel torneo (17), che gli hanno permesso di superare una coppia di 'specialisti'. Nella top 20 degli allenatori con più successi ci sono anche due italiani (dati Transfermarkt)
Mondiali, Deschamps è l'allenatore più vincente nella storiaVai al contenuto
Costa d'Avorio-Norvegia 1-2
La Norvegia conquista gli ottavi di finale del Mondiale eliminando la Costa d'Avorio. A Dallas finisce 2-1 per la squadra di Solbakken: il match si sblocca al 39', quando Nusa lascia partire un gran destro a giro che si infila sotto l'incrocio. Nella ripresa, al 74', il neoentrato Diallo firma il pareggio al termine di una bella azione personale. A decidere la sfida, però, è Haaland, che all'86' risolve tutto con un tap-in su assist di Odegaard. Agli ottavi la Norvegia affronterà il Brasile
Nusa e Haaland, la Norvegia agli ottavi: 2-1 alla Costa d'AvorioVai al contenuto
Lo spogliatoio della Francia a New York
Mondiali 2026, tabellone e calendario partite fino alla finale
La Norvegia elimina la Costa d'Avorio e accede agli ottavi di finale dove affronterà il Brasile di Ancelotti: a Dallas termina 2-1 con i gol di Nusa e Haaland. Rigori fatali per due "potenze" del calcio europeo: l'Olanda e la Germania fuori dal dischetto, a sorpresa avanzano agli ottavi Marocco e Paraguay. La prima nazionale a staccare il pass era stata il Canada, dopo aver eliminato il Sudafrica. Ecco il tabellone aggiornato del Mondiale 2026 e la guida completa
Mondiali 2026, la Norvegia elimina la Costa d'Avorio: il tabellone aggiornatoVai al contenuto
La formazione della Svezia in grafica
Svezia, le scelte di formazione
Potter schiera la solita Svezia aggressiva con il tridente composto da Elanga, Isak e Gyokeres. Sulla destra a centrocampo c'è Svensson. Ayari e Bergvall la diga di centrocampo
La formazione della Francia in grafica
Francia, le scelte di formazione
Deschamps dà fiducia a Digne sulla corsia di sinistra. A centrocampo Tchouameni torna a far coppia con Rabiot. Nel trio sulla trequarti Barcola preferito a Doué a sinistra con Dembelé e Olise. Mbappé riferimento più avanzato
Le formazioni ufficiali
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe. Ct. Deschamps.
SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Svensson, Ayari, Bergvall, Stroud; Elanga, Isak, Gyokeres. Ct. Potter.
Statistiche e curiosità
Francia e Svezia si affronteranno per la 24^ volta in tutte le competizioni - finora 12 vittorie per i transalpini, sei per i gialloblù e cinque pareggi -, ma soltanto per la terza in un grande torneo internazionale (Mondiali/Europei) e per la prima volta in assoluto ai Mondiali; il bilancio dei due precedenti incontri nelle grandi competizioni recita un pareggio per 1-1 a EURO 1992 e una vittoria della Svezia per 2-0 a EURO 2012.
Francia sempre vittoriosa nelle ultime 6 ai Mondiali contro squadre europee
La Francia ha vinto tutte le ultime sei partite giocate ai Mondiali contro altre Nazionali europee; nessuna squadra nella storia della competizione ha mai infilato sette successi consecutivi contro avversarie UEFA.
Per la prima volta dal 1998 la Francia ha vinto le tre gare della fase a gironi
La Francia ha vinto tutte le partite della fase a gironi di un grande torneo per la prima volta dai Mondiali del 1998, edizione in cui i transalpini sollevarono poi il trofeo in casa.
Ottava partecipazione alla fase a eliminazione diretta per la Svezia
La Svezia prenderà parte per l'ottava volta alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali; nelle sette occasioni precedenti, gli scandinavi sono stati eliminati al primo turno di questa fase soltanto due volte: nel 2002 quando furono sconfitti per 2-1 dal Senegal e nel 2006 quando persero per 2-0 contro la Germania.
Francia, almeno 3 gol in ciascuna delle ultime quattro partite ai Mondiali
La Francia ha segnato almeno tre gol in ciascuna delle ultime quattro partite ai Mondiali; nessuna squadra nella storia della competizione ha mai realizzato tre reti in cinque gare consecutive.
Francia, dal '98 turno a eliminazione diretta superato per l'83% delle volte
Dai Mondiali del 1998 in poi, la Francia ha superato il turno/vinto l'83% delle partite a eliminazione diretta disputate (15 su 18); le sole tre eliminazioni sono arrivate nella finale del 2006 (1-1 contro l'Italia, sconfitta ai rigori per 5-3); nei quarti di finale del 2014 (0-1 contro la Germania) e nella finale del 2022 (3-3 contro l'Argentina, ko per 4-2 ai rigori)
Svezia, sette gol segnati in questo Mondiale
La Svezia ha segnato sette gol in questo Mondiale: record per i gialloblù in una singola fase a gironi e miglior bottino complessivo nella fase finale a partire dal 1994, anno in cui gli svedesi realizzarono 15 reti, chiudendo il torneo al terzo posto.
Dembelé e Mbappé hanno preso parte a cinque gol complessivi
Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé hanno preso parte complessivamente a cinque gol della Francia ai Mondiali: Dembélé ha fornito tre assist per Mbappé, mentre quest'ultimo ha servito due passaggi vincenti per Dembélé; nessuna coppia di giocatori ha partecipato a più marcature per la propria Nazionale a partire dal 1966 (cinque anche i polacchi Andrzej Szarmach-Grzegorz Lato e i tedeschi Miroslav Klose-Michael Ballack)
Elanga, due gol di fila a questi Mondiali
Anthony Elanga ha segnato in entrambe le ultime due partite della fase a gironi di questi Mondiali; soltanto quattro giocatori svedesi hanno trovato il gol in tre match consecutivi nella fase finale: Arne Nyberg (1938); Kurt Roland Hamrin (1958); Martin Dahlin (1994) e Kennet Andersson (1994).
Gyokeres il giocatore della Svezia ad aver effettuato più tiri
Viktor Gyökeres è il giocatore della Svezia che ha effettuato più tiri (11) e creato più occasioni da rete (otto) nella fase a gironi di questi Mondiali; soltanto due giocatori della Svezia (a partire dal 1966) hanno tentato almeno 10 conclusioni e almeno 10 occasioni da gol in una singola edizione della fase finale: Ralf Edström nel 1974 (18 tiri, 15 occasioni) e Tomas Brolin nel 1994 (20 tiri, 17 occasioni).