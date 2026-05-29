El triunfo más importante de mi vida, l'ha definita così la storica vittoria del suo Paraguay sulla Germania Gustavo Alfaro, il Ct che dispensa saggezza con aforismi. Dopo il Mondiale del 2022 alla guida dell'Ecuador aveva pubblicato un libro intitolato "Cacciatori di utopie impossibili". Ecco, ora l'ha raggiunta per davvero. È uno dei sei Ct argentini al Mondiale, il santone in patria Chilavert (il portiere delle punizioni imparabili) lo aveva definito "ciarlatano che sa solo parlare forbito". Chi è l'allenatore colto che ha regalato ai paraguaiani un giorno di festa nazionale