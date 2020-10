Mancini conferma il 4-3-3 e lancia Immobile in attacco, con Chiesa e Pellegrini ai suoi lati. In difesa torna Chiellini. Le probabili formazioni di Italia-Olanda

Dopo lo 0-0 in Polonia, la Nazionale di Roberto Mancini è tornata in Italia per la quarta giornata della Nations League: gli azzurri affronteranno l'Olanda al Gewiss Stadium di Bergamo (mercoledì 14 ottobre fischio d'inizio alle ore 20.45). Sarà una partita fondamentale in ottica qualificazione alla fase finale. L'Italia, al momento, comanda il girone con 5 punti, con una lunghezza di vantaggio proprio sull'Olanda e sulla Polonia. Chiude la classifica la Bosnia, al momento quarta a quota 2. La Nazionale di Mancini, dunque, ha la possibilità di allungare ulteriormente sull'Olanda. Nella gara d'andata l'Italia vinse per 1-0 ad Amsterdam grazie a un gol di Nicolò Barella.