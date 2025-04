Gravina: "Stadi moderni, la sfida più urgente di cui il calcio ha bisogno"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha partecipato al convegno "Stadi intelligenti e sostenibili". Nel corso dell'incontro il numero uno della Federcalcio ha espresso la sua visione sul tema: "Gli stadi devono diventare il simbolo di un calcio più inclusivo. Riqualificare questi spazi non può essere visto solo come un aspetto per migliorare lo sport e il calcio, ma come un elemento che contribuisca a migliorare l'economia e la socialità del paese. Anche questo ha spinto federazione a candidarsi per Euro 2032"

La necessità di avere stadi moderni è un tema di cui si parla da diversi anni a causa dell’alto numero di strutture obsolete in Italia. Tra i primi club a dotarsi di una realtà moderna sono stati la Juventus con l'Allianz Stadium e il Sassuolo con il Mapei Stadium. Nel corso degli anni ce ne sono anche altri come il Bluenergy Stadium a Udine o la ristrutturazione del Gewiss Stadium a Bergamo. Del tema modernizzazione delle strutture ha parlato anche il presidente della Figc Gabriele Gravina durante il convegno in Senato 'Stadi intelligenti e sostenibili': "Gli stadi devono diventare il simbolo di un calcio più inclusivo. Riqualificare questi spazi non può essere visto solo come un aspetto per migliorare lo sport e il calcio, ma come un elemento che contribuisca a migliorare l'economia e la socialità del paese. Anche questo ha spinto federazione a candidarsi per Euro 2032". Gravina ha anche sottolineato la funzione sociale che devono avere queste strutture: "L'Agorà nel mondo antico era più di una piazza, era un luogo di confronto e partecipazione, uno spazio di aggregazione e di identità. Per questo mi auguro che allo stesso mondo uno stadio moderno, più accogliente e ospitale, possa diventare la nuova agorà delle nostre città".