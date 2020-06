Settimo giro di test per la Premier, il cui ritorno in campo è fissato per il 17 giugno. 1213 i soggetti analizzati fra i giocatori e gli staff tecnici dei vari club. Un solo caso di positività

Settimo giro di test per quanto riguarda la Premier League, che ha ufficializzato i risultati con il solito comunicato: fra lunedì 8 e martedì 9 giugno 1.213 soggetti fra giocatori e staff dei vari club sono stati testati per il coronavirus. Di questi, uno è risultato positivo. Il nome del diretto interessato non è stato comunicato dalla Lega. Piccolo passo indietro per la massima serie del calcio inglese, dal momento che il sesto round di tamponi e test sierologici - effettuato fra il 4 e il 5 giugno - non aveva evidenziato nessun caso di positività su oltre 1190 profili analizzati. Il secondo zero dopo quello emerso dai controlli del 28 e 29 maggio. Anche in quel caso, dal round successivo, si era registrato un minimo peggioramento, dato che dal quinto giro di test (1-2 giugno) era stata ufficializzata una positività. Numeri comunque incoraggianti rispetto all'inizio, se consideriamo che dai test del 17-18 maggio e da quelli del 25-26 dello stesso mese erano stati rispettivamente comunicati sei e quattro casi. La Premier continua a lavorare dunque, preparandosi al ritorno in campo previsto per il 17 giugno.