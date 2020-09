Tifoso Wolves rifà la maglia con vestito da donna

Alan Cox ha 48 anni e una grandissima passione per il Wolverhampton . Nonostante la sua fede, però, la nuova seconda maglia della sua squadra del cuore non gli è davvero andata a genio. Ecco perché ha deciso di crearne una simpatica imitazione : al posto della parte centrale della divisa originale targata Adidas, che dal petto in giù riporta uno sfondo blu con chiazze bianche, Alan ha indossato un vestito floreale della moglie che appare incredibilmente simile alla vera trama della maglia . Sopra la veste, la vecchia divisa away dei Wolves, bianca come la parte superiore di quella 2020/2021. Foto postata su Facebook e migliaia di like, con lo stesso Wolverhampton che lo ha voluto in qualche modo premiare.

La lettera del Wolverhampton

"Ciao Alan, per preservare te e tua moglie dall’imbarazzo di indossare il suo vestito durante la partita, ti preghiamo di accettare la nostra seconda maglia per la prossima stagione. Indossala con orgoglio". Questa la lettera che il club inglese ha inviato al suo tifoso, che a Sport Bible ha anche raccontato la propria idea iniziale: "Tornavo a casa da lavoro, mia moglie ha aperto la porta e sono scoppiato a ridere: indossava quel vestito e io pensavo fosse la seconda maglia del Wolverhampton. Così dopo un paio di bevute sono salito in camera, ho preso la divisa bianca dello scorso anno e ci ho messo sotto il vestito di mia moglie" le parole di Alan. "Avevo messo la foto su Facebook per far ridere qualche amico, ma poi ho iniziato a ricevere migliaia di notifiche". Con un giudizio sulla nuova divisa da trasferta: "Ricorda la sigla iniziale dei Simpsons, sembra come se si siano scordati di finire la parte superiore". Non gli piacerà, ma adesso dovrà per forza indossarla. Sempre meglio di quel vestito dopotutto.