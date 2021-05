3/13

Siamo al 20' della partita, con il Tottenham avanti 1-0 grazie al gol di Bergwijn dopo 8'. Nakamba, dopo aver recuperato un pallone, cerca di metterlo in mezzo dal vertice sinistro dell'area. Un pallone apparentemente innocuo, in una zona del campo in cui non ci sono giocatori dell'Aston Villa. C'è solo Reguilon...