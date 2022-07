Prestazione super dell'attaccante uruguaiano, arrivato in questa sessione di mercato dal Benfica. Nell'amichevole dei Reds contro il Lipsia (5-0 il risultato finale per la squadra di Klopp), Nunez ha segnato quattro gol in appena 45 minuti giocati. Il classe '99 è infatti entrato solo nella ripresa, ma in così poco tempo ha già fatto impazzire i suoi nuovi tifosi

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE