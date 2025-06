Premier League 2025-2026, presentato il nuovo pallone del campionato inglese

È stato presentato il "Puma Orbita Ultimate PL", il pallone da gioco ufficiale della Premier League per la stagione 2025-2026 che inizierà il prossimo 16 agosto. Sulla sua superficie, oltre al logo della lega inglese, ci sono 12 pannelli di uguali dimensioni. I colori utilizzati sono quattro: prevalentemente bianco, viola, rosa e blu scuro. La Premier League sarà visibile su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE 2025-2026: IL CALENDARIO