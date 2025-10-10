Subito protagonista in Italia con 4 gol in 6 presenze, l'attaccante del Napoli si è appena ripetuto con la Danimarca. E pensare che in precedenza faticava al Manchester United, squadra in difficoltà da tempo nonostante i tantissimi big in rosa. In ombra a Old Trafford, brillante altrove: il 'caso Hojlund' è solo l'ultimo da due anni a questa parte. Un elenco che inizia dal compagno McTominay e che potrebbe coinvolgere anche gli ultimi ceduti dai Red Devils...

VIDEO. HOJLUND SHOW CON LA DANIMARCA