Dormire con la maglia della propria squadra del cuore, un gesto d'amore sconsigliato per via dei tessuti e della poca comodità delle divise da gioco (anche se Aldo Baglio e Giacomo Poretti non sarebbero d'accordo). Il Liverpool ha voluto risolvere il problema creando e mettendo in vendita la linea "Mens 25/26 Home PJ's", un completo-pigiama in cotone e più economico
- Il pigiama della propria squadra del cuore è un regalo gradito, soprattutto dai bambini. Perfetto per compleanni o feste natalizie, escamotage di qualche zia di secondo grado, o cugino alla lontana, con la necessità di sopperire a una mancanza di fantasia o a una conoscenza superficiale del festeggiato. Spesso però si tratta, appunto, di pigiami con i colori della propria squadra, non di un adattamento della maglia da gioco. Il Liverpool ha pensato di colmare la lacuna
- I Reds, sul loro sito ufficiale, hanno lanciato una linea di pigiami completamente identici alla prima maglia di questa stagione. Di cotone, decisamente più economici e molto comodi per dormire
- Un kit completo, con tanto di pantaloncini e adatto per sognare notti magiche ad Anfield Road
- Il pigiama riproduce i dettagli principali della prima maglia di quest'anno, salvo pochissime eccezioni: la base rossa, lo sponsor, il colletto e il logo del club bianchi, così come il piping che dal collo arriva in fondo sui due fianchi
- Pur senza la versione comoda in cotone, si può dormire comunque con la maglia della propria squadra del cuore. Lo sa bene Giacomo Poretti, del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel famosissimo film "Tre Uomini e una gamba", lo si vede svegliarsi in ospedale con addosso la maglia dell'Inter del dimenticabile attaccante svizzero Ciriaco Sforza, prestata dall'amico Aldo. Dopotutto, quella di Ronaldo era finita