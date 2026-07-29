Guardiola, il Manchester City ha venduto all'asta per beneficenza oggetti del suo ufficio
Il Manchester City ha messo in vendita all'asta alcuni pezzi di memorabilia di Pep Guardiola in occasione dell'addio dell'allenatore catalano, con il ricavato destinato all'ente di beneficenza del club. Un decennio 'raccontato' attraverso 41 oggetti: dalle foto storiche alla sedia di ufficio, dal fischietto agli incensi di Pep. Questi alcuni dei cimeli venduti
- Una stampa incorniciata che era appesa nell'ufficio di Guardiola
- venduta per 137 euro
- Tante le foto incorniciate e che arricchivano le pareti dell'ufficio di Pep, tutte vendute all'asta: qui insieme a Kolo Touré e Omar Marmoush
- venduta per 338 euro
- Qui una foto incorniciata che ritrae l'allenatore e parte del suo staff in occasione di una delle tante parate che hanno celebrato i successi del City in questi anni
- venduta per 563 euro
- Braccia alzate verso il pubblico: un'esultanza simbolica di Pep, 'racchiusa' in una foto
- venduta per 665 euro
- Cinque le maglie del Manchester, che celebrano i suoi 10 anni da allenatore del City, autografate da Guardiola e messe all'asta
- vendute in totale per 5901 euro
- Altro pezzo da collezione: quella rete da porta deriva dall'ultima partita casalinga di Pep Guardiola alla guida del Manchester City
- venduta per 1516 euro
- La collezione di incensi di Guardiola
- venduta per 1523 euro
- Un set di foto stampate di Guardiola autografate
- venduta per 1617 euro
- La lampada nell'ufficio di Guardiola
- venduta per 1624 euro
- Uno dei palloni utilizzati durante la stagione 2025/26 di Champions League e autografata dal catalano
- venduta per 2273 euro
- La sedia da ufficio utilizzata da Pep
- venduta per 2469 euro
- 20 titoli in dieci anni, così tanti da rendere complicati racchiuderli in un'immagine: ecco un'altra foto incorniciata da aggiungere alla collezione, con Pep in mezzo ad (alcuni) dei trofei vinti
- venduta per 2813 euro
- Il fischietto usato da Guardiola in allenamento
- venduta per 2826 euro
- Una selezione di piccoli oggetti presenti sulla scrivania dell'allenatore, tra cui due tartarughe e una stella in polistirolo
- venduta per 3368 euro
- Una maglia di allenamento indossata nell'ultima stagione
- venduta per 3803 euro
- Una giacca di allenamento indossata nell'ultima stagione
- venduta per 4026 euro
- Un giaccone di allenamento indossato nell'ultima stagione
- venduta per 4240 euro
- Due lavagnette utilizzate da Guardiola insieme a due penne e un taccuino
- venduta per 5108 euro
- L'originale set di tazze da caffè di Guardiola
- venduta per 5134 euro
- Maglia con zip di allenamento indossata dall'allenatore catalano
- venduta per 6294 euro