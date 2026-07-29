 Guardiola, Manchester City mette all'asta per beneficenza oggetti dell'ufficio | Sky Sport
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Guardiola, il Manchester City ha venduto all'asta per beneficenza oggetti del suo ufficio

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Il Manchester City ha messo in vendita all'asta alcuni pezzi di memorabilia di Pep Guardiola in occasione dell'addio dell'allenatore catalano, con il ricavato destinato all'ente di beneficenza del club. Un decennio 'raccontato' attraverso 41 oggetti: dalle foto storiche alla sedia di ufficio, dal fischietto agli incensi di Pep. Questi alcuni dei cimeli venduti

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