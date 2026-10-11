 Bentancur, testata a Shaw: rissa in Man United-Tottenham. Foto e video | Sky Sport
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Bentancur, testata a Shaw: espulso. In Man United-Tottenham scatta la rissa. Foto e video

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Finale nervoso a Old Trafford, dove al minuto 77 Bentancur vince un doppio contrasto ma perde la testa sullo spintone di Shaw. La sua testata provoca una rissa che coinvolge entrambe le squadre e gli costa il rosso diretto dell'arbitro Attwell. Il Tottenham troverà il pareggio con Solanke e De Zerbi sorprende nel post-partita: "Abbiamo bisogno di carattere, quello non è stato un metodo giusto ma l'ho baciato nello spogliatoio per la reazione"

HIGHLIGHTSVIDEO. LA TESTATA DI BENTANCUR A SHAW

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