Bentancur, testata a Shaw: espulso. In Man United-Tottenham scatta la rissa. Foto e video
Finale nervoso a Old Trafford, dove al minuto 77 Bentancur vince un doppio contrasto ma perde la testa sullo spintone di Shaw. La sua testata provoca una rissa che coinvolge entrambe le squadre e gli costa il rosso diretto dell'arbitro Attwell. Il Tottenham troverà il pareggio con Solanke e De Zerbi sorprende nel post-partita: "Abbiamo bisogno di carattere, quello non è stato un metodo giusto ma l'ho baciato nello spogliatoio per la reazione"
- Manchester United avanti al 73' con Mbeumo, 1-0 che costerebbe la quarta sconfitta in 6 giornate al Tottenham di De Zerbi.
- Poco prima del vantaggio avversario, gli Spurs avevano pescato dalla panchina Marmoush e soprattutto Bentancur che diventa protagonista al minuto 77: l'ex Juventus vince un doppio contrasto energico prima in scivolata con Shaw e poi con Cunha, quest'ultimo anticipato per allontanare il pallone
- La prima reazione è quella di Shaw, che insegue Bentancur e lo spinge facendolo cadere a terra.
- L'uruguaiano si rialza e nel testa a testa con l'avversario lo colpisce innescando una rissa che coinvolge entrambe le squadre
- Proprio l'intervento di squadre e panchine spegne sul nascere una situazione ad altissima tensione
- Il confronto tutto sudamericano tra Lisandro Martinez e Bentancur, che spiega la sua reazione e la dinamica dello scontro
- Piuttosto sorprendente la decisione dell'arbitro Attwell, che allontana il centrocampista del Tottenham (rimasto in campo quindi solo 12 minuti) e 'risparmia' il terzino dello United
- Incredulo Bentancur, che chiede spiegazioni all'arbitro e si 'beccherà' ancora con Shaw prima di uscire dal campo
- Nonostante l'inferiorità numerica, il Tottenham riuscirà a trovare il gol dell'1-1 con Solanke al 92' evitando così l'ennesima sconfitta in Premier League.
- Spurs ancora senza vittorie e con 3 punti raccolti dopo 6 giornate
- Lo ha spiegato lo stesso allenatore del Tottenham, che ha apprezzato l'atteggiamento (ma non il modo) del suo giocatore: "Devo essere onesto, mi è piaciuto l'atteggiamento. Abbiamo bisogno di quello. Ovviamente non del rosso, ma non dobbiamo accettare la sconfitta o un gol subito"
- "Dobbiamo reagire in tutti i modi che possiamo. Quello di Bentancur non è stato un metodo giusto, ma l'ho baciato negli spogliatoi per la reazione". E sulla gara: "Se ogni partita la giocheremo da squadra come oggi, allora vinceremo molte partite"