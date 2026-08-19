 Premier League, tutte le maglie ufficiali del campionato 2026 2027 | Sky Sport
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Premier League, le maglie ufficiali del campionato 2026/2027

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E' iniziata la nuova Premier League, campionato da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ma avete visto le maglie ufficiali di tutte le 20 squadre? Quale preferite? Ecco la raccolta in ordine alfabetico

LE MAGLIE DELLE BIG D'EUROPA 2026/27

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