Premier League, le maglie ufficiali del campionato 2026/2027
E' iniziata la nuova Premier League, campionato da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ma avete visto le maglie ufficiali di tutte le 20 squadre? Quale preferite? Ecco la raccolta in ordine alfabetico
- ARSENAL (prima maglia) - ufficiale
- ARSENAL (seconda maglia) - ufficiale
- ARSENAL (terza maglia) - ufficiale
- ASTON VILLA (prima maglia) - ufficiale
- ASTON VILLA (terza maglia) - ufficiale
- BOURNEMOUTH (prima maglia) - ufficiale
- BOURNEMOUTH (seconda maglia) - ufficiale
- BOURNEMOUTH (terza maglia) - ufficiale
- BRENTFORD (prima maglia) - ufficiale
- BRENTFORD (seconda maglia) - ufficiale
- BRENTFORD (terza maglia) - ufficiale
- BRIGHTON (prima maglia) - ufficiale
- BRIGHTON (seconda maglia) - ufficiale
- BRIGHTON (terza maglia) - ufficiale
- CHELSEA (prima maglia) - ufficiale
- CHELSEA (seconda maglia) - ufficiale
- COVENTRY (prima maglia) - ufficiale
- COVENTRY (seconda maglia) - ufficiale
- CRYSTAL PALACE (prima maglia) - ufficiale
- CRYSTAL PALACE (seconda maglia) - ufficiale
- EVERTON (prima maglia) - ufficiale
- EVERTON (seconda maglia) - ufficiale
- FULHAM (prima maglia) - ufficiale
- FULHAM (seconda maglia) - ufficiale
- FULHAM (terza maglia) - ufficiale
- HULL CITY (prima maglia) - ufficiale
- HULL CITY (seconda maglia) - ufficiale
- IPSWICH TOWN (prima maglia) - ufficiale
- IPSWICH TOWN (seconda maglia) - ufficiale
- LEEDS (prima maglia) - ufficiale
- LEEDS (seconda maglia) - ufficiale
- LIVERPOOL (prima maglia) - ufficiale
- LIVERPOOL (seconda maglia) - ufficiale
- LIVERPOOL (terza maglia) - ufficiale
- MANCHESTER CITY (prima maglia) - ufficiale
- MANCHESTER CITY (seconda maglia) - ufficiale
- MANCHESTER UNITED (prima maglia) - ufficiale
- MANCHESTER UNITED (seconda maglia) - ufficiale
- MANCHESTER UNITED (terza maglia) - ufficiale
- NEWCASTLE (prima maglia) - ufficiale
- NEWCASTLE (seconda maglia) - ufficiale
- NEWCASTLE (terza maglia) - ufficiale
- NOTTINGHAM FOREST (prima maglia) - ufficiale
- NOTTINGHAM FOREST (seconda maglia) - ufficiale
- SUNDERLAND (prima maglia) - ufficiale
- SUNDERLAND (seconda maglia) - ufficiale
- SUNDERLAND (terza maglia) - ufficiale
- TOTTENHAM (prima maglia) - ufficiale
- TOTTENHAM (seconda maglia) - ufficiale
- TOTTENHAM (terza maglia) - ufficiale