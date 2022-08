La sfida del London Stadium chiude la 1^ giornata di Premier League. Esordio in campionato per i campioni d'Inghilterra rinnovati da una campagna acquisti che ha portato alla corte di Guardiola il talento Haaland. Il West Ham di Moyes prova a fare il colpaccio. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 17.30; disponibile su Sky Go, anche in HD