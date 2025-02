Dopo le sconfitte con Palace e Tottenham, i Red Devils evitano il terzo ko di fila nel finale rimontando due gol. A Goodison Park, match sbloccato al 19’ dall’ex Udinese Beto e raddoppio dei Toffees già al 33’ con Doucouré. Nella ripresa Bruno Fernandes riapre la gara con una punizione al 72’ e 8’ dopo è Ugarte dal limite a trovare il pari di sinistro. Nel finale la squadra di Amorim sfiora il colpo ma trema per un rigore non concesso per atterramento di Young. Finisce 2-2

LA CLASSIFICA