Il Manchester United archivia la pratica Luton Town ed è a -5 dalla zona Champions League. Pronti, via: al primo minuto di gioco c'è già la rete di Hojlund a sbloccare la partita, lo stesso norvegese raddoppierà al 7'. Non molla il Luton che, al 14', riapre il match grazie al gol di Morris, si rivelerà tuttavia inutile: dopo un secondo tempo in controllo da parte dello United, si chiude così la sfida. I Red Devils recuperano tre punti al Tottenham, sconfitto dal Wolverhampton

