Non poteva sognare debutto migliore Joshua Zirkzee con la maglia del Manchester United: l’olandese entra a mezz’ora dal termine e segna all’87’ il gol che decide il primo match della nuova Premier League con uno splendido tocco al volo sull’assist di Garnacho. Era il settimo tocco di palla per il centravanti entrato al posto di Mount, numero sette. Un numero che evidentemente è magico all’Old Trafford. Primi tre punti dunque per la squadra di Ten Hag