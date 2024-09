La 4^ giornata di Premier League si è aperta con la vittoria per 3-0 del Manchester United in casa del Southampton. Al 33' Onana para un rigore ad Archer. Due minuti dopo i "Red Devils" segnano con un colpo di testa di De Ligt. Raddoppio al 41' con una rete di Rashford, che sorprende Ramsdale con un destro a giro. Gol finale di Garnacho al 96'. La squadra di Ten Hag torna al successo dopo due sconfitte consecutive e sale a 6 punti, la formazione di Martin resta ultima con zero punti

