A decidere di dargli una possibilità nel calcio dei grandi è stato Antonio Conte, che nella sfida contro il suo United sedeva per la seconda volta in carriera sulla panchina dell’Inter. Paul Pogba poi, dalla stagione 2012-13 con la Juventus, non si è più fermato, diventando uno dei migliori centrocampisti al mondo a livello di club e con la nazionale – da sempre rimpianto dai tifosi bianconeri che a malincuore lo hanno visto partire direzione Manchester tre anni fa. Anche per quello la sua giocata contro l’Inter nella gara vinta per 1-0 nella International Champions Cup ha scaldato i cuori dei suoi ex tifosi, oltre a far venire il mal di testa ai centrocampisti nerazzurri. Una sequenza spettacolare, un mix di forza e talento, con cui Pogba si è liberato due volte di Gagliardini, per poi puntare di forza l’area dell’Inter, saltare anche Sensi e scaricare il suo destro dalla distanza. Una giocata che Conte ricorda molto bene nei suoi anni in bianconero, così come i tanti appassionati italiani che sui social hanno scherzato citando le parole di Sarri in conferenza stampa - pronunciate, neanche a farlo di proposito, poco prima della gara dello United. “Mi piace molto”, una frase banale, ma al tempo stesso carica di significati. Soprattutto per chi a Torino ancora sogna di poterlo riabbracciare e vuole organizzare una colletta pur di riportarlo alla Juventus.