Dopo il piccolo sfogo durante la conferenza stampa alla vigilia del match di International Champions Cup per il "ritardo" nel completamento della rosa e dopo la sconfitta, di misura, subita contro il Manchester United, Antonio Conte prova a spiegare cosa gli è piaciuto e cosa non gli è andato bene dopo questa prima uscita internazionale, focalizzandosi soprattutto su Perisic (entrato nella ripresa) e sul nuovo ruolo di esterno a tutta fascia che ha provato a ritagliargli: "Stiamo lavorando, ma le risposte non sono positive - ha detto Antonio Conte sul croato -. Non penso sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo. Quindi l'unico posto in cui può giocare in questo momento è quello di attaccante. In compenso ho visto Dalbert, che ha giocato una partita con grande applicazione".