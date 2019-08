FIFA 20 sarà molto diverso rispetto al passato per tutti gli appassionati italiani. La novità principale del gioco, che uscirà il prossimo 27 settembre, riguarda la Juventus, con i bianconeri che hanno firmato un contratto in esclusiva con KONAMI e PES. Motivo per cui i campioni d'Italia ci saranno, ma in vesti un po' diverse. Si chiameranno Piemonte Calcio, però il nome non sarà l'unica differenza. Nel frattempo sono uscite le prime indiscrezioni su come saranno le maglie e i volti di alcuni giocatori. Partendo dalle divise, non ci sarà il bianconero. La prima maglia dovrebbe essere a sfondo nero con strisce oblique di colore rosa. La seconda tutta gialla con una lunga striscia verticale che riprende il tricolore italiano. Sul petto il nuovo logo, che ovviamente non ha nulla a che fare con quello vecchio e che anzi riprende la forma ovale del passato. Nero, cornice sottile e gialla. La scritta Piemonte Calcio in bella mostra così come le tre stelle che testimoniano i trionfi italiani della Juventus. In basso il simbolo della zebra. Quasi un ritorno alle origini, eccezione fatta per la divisa del portiere. Szczesny, infatti, indosserà una maglia grigia con tre grandi stelle rosa disposte in obliquo. La faccia del portiere polacco è fra le poche ad essere già state parzialmente pubblicate. Olte a quella, ovviamente, di Cristiano Ronaldo. Lineamenti precisi, somiglianze notevoli. FIFA 20 è pronto ad uscire.

PES, che somiglianze

CR7, Matthjis de Ligt e gli altri campioni della rosa a disposizione di Maurizio Sarri, però, sul nuovo PES saranno molto più simili alla realtà rispetto al prodotto della EA Sports. merito della tecnologia full body 3D scan, che riprodurrà quasi alla perfezione la fisionomia dei calciatori bianconeri. Su Pes 2020 sarà in esclusiva anche l’Allianz Stadium e Miralem Pjanic sarà testimonial della copertina.