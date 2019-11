I primi passi e l'esordio: meglio di Pirlo, Totti e Maldini

Eddie Anthony Salcedo Mora nasce a Genova il 1° ottobre 2001. Dai genitori colombiani eredita, oltre che la doppia nazionalità, anche la passione per lo sport: il padre Antonio, infatti, è un ex cestista. Un destino che sembra scritto, e che si tinge presto di tinte rossoblù. Dopo una breve parentesi nel club dilettantistico della città in cui cresce, Merlino, arriva la chiamata del Genoa. Nelle giovanili Eddie fa vedere presto i numeri di cui è capace, tanto da meritarsi la chiamata in prima squadra. Un sogno, che diventa presto realtà. Il 20 agosto 2017, Sassuolo-Genoa, prima della stagione 2017/18. Salcedo esordisce in Serie A, sostituendo al 81’ Anderj Galabinov. A 15 anni e 323 giorni. Più precoce di Andrea Pirlo (16 anni e 2 giorni), meglio anche di Francesco Totti (16 anni e 182 giorni) e Paolo Maldini (16 anni e 208 giorni). Nomi che rendono l’idea del traguardo raggiunto dal classe ’01. In quel campionato giocherà altri 22’ (a Benevento), venendo portato per 7 volte in panchina, passando il resto della stagione con la Primavera.