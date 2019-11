24/26

È dunque questa la classifica di Serie A basata sulla differenza IPO/IRD. Ribadendo ulteriormente che non si tratta di giudizi di merito relativi alle squadre, la classifica dà comunque degli spunti molto interessanti. Il risultato vede l'Atalanta in testa, la sintesi è dunque che la squadra di Gasperini (così come le altre squadre "in verde") produce molto di più rispetto a quanto rischia. Confrontando poi questa classifica con quella reale, si nota come ci siano squadre (Napoli e Bologna) che stanno concretizzando molto meno di quanto prodotto, mentre altre (come il Cagliari) che stanno conducendo un campionato eccellente nonostante un dato di pericolosità non altissimo.