Lecce-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari

Il girone di ritorno dell'Inter inizia con la sfida di Lecce: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Con il pareggio a San Siro contro l'Atalanta, l'Inter ha perso il primo posto e ha chiuso il girone d'andata a -2 dalla Juventus. I nerazzurri vogliono riprendere la corsa dal Via del Mare di Lecce, nella sfida contro i giallorossi di Fabio Liverani. I padroni di casa sono reduci da quattro sconfitte consecutive subite contro Brescia, Bologna, Udinese e Parma ma, nonostante questi risultati negativi, hanno ancora un punti di vantaggio sulla zona retrocessione. All'andata l'Inter s'impose per 4-0 a San Siro, con le reti di Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Lecce e Inter, valida per la 20^giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky domenica 19 gennaio alle ore 15.00 sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. A bordocampo, invece, ci sarà Andrea Paventi. Su Diretta Gol sarà la voce di Riccardo Gentile a raccontare la sfida del Via del Mare.