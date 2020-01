Compleanno Buffon, gli auguri della Juve: "Sei prezioso per noi"

Parole non scontate per l'uomo dei record, nel giorno del suo 42° compleanno. La Juve celebra il suo portiere, che festeggia in musica: è la guest star del nuovo videoclip di Biagio Antonacci. Perchè uno come Gigi potrebbe essere "Chiaramente visibile dallo spazio"...

42 anni e non sentirli. Il portiere della Juventus spegne oggi le candeline e i primi auguri sono quelli del suo club che celebra Buffon con poche parole. Ma c’è un perché. Ecco la “lettera” bianconera al suo eterno guardiano.

Quando i legami sono profondi, non servono troppe parole. Abbiamo vissuto insieme vittorie straordinarie, record, gesti che rimarranno nella storia del calcio, e oggi festeggiamo di nuovo insieme il suo compleanno, dal momento che questa è una bellissima storia che continua.

Gianluigi Buffon torna a soffiare su candeline... bianconere, perchè quest'anno è di nuovo a casa.

L'importanza di Buffon per noi è qualcosa che va anche al di là del campo, che esula da ciò che accade sul rettangolo verde, e la sua presenza è preziosa nella nostra quotidianità, nei gesti e negli sguardi.

Buon compleanno, Gigi!

Una presenza preziosa, non solo in campo, le parole piene di affetto e stima che il club bianconero dedica al suo punto di riferimento. Non più giovane anagraficamente: ma questo non sembra essere un problema per nessun, in primis per SuperGigi. Sempre più guida bianconera.