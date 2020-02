In archivio il 22° turno di campionato con la vittoria del Napoli sul campo della Sampdoria, come di consueto sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Sono 10 i giocatori squalificati per la 23^ giornata di Serie A, tra questi spicca Alessandro Bastoni. Il difensore, già diffidato, è stato ammonito nel corso dell'ultima gara dell'Inter contro l'Udinese e sarà dunque costretto a saltare il derby contro il Milan (i nerazzurri non avranno nemmeno Lautaro Martinez, fermato per due giornate dopo il rosso rimediato contro il Cagliari). Squalifica anche per Lorenzo Pellegrini della Roma, espulso per doppia ammonizione al Mapei Stadium contro il Sassuolo, e per gli altri due espulsi dell'ultimo turno, Amrabat del Verona e Behrami del Genoa. Tra i diffidati, oltre a Bastoni, stop di un turno anche per Cigarini (Cagliari), De Roon (Atalanta), Elmas (Napoli), Poli (Bologna), Romero (Genoa) e Torregrossa (Brescia).