GHEORGHE HAGI (1965). Non servono presentazioni per il "Maradona dei Carpazi", genio e follia per il miglior calciatore rumeno di tutti i tempi. L’abbiamo ammirato anche in Italia (Brescia) oltre alle avventure in Spagna, lui che ha chiuso la carriera al Galatasaray e si è immediatamente trasferito in panchina