Lo svedese, assente contro il Verona, prepara il rientro in gruppo e affida la sua grinta a Twitter: posta un video di allenamento e ruggisce. "I leoni non producono gli stessi suoni degli umani". Ottima notizia per Pioli, che recupera anche Kjaer e Conti per la difesa

Zlatan Ibrahimovic prepara il derby di Milano e lo fa a modo suo. In attesa di tornare in campo con i compagni per preparare la sfida di domenica sera alle 20.45 contro l'Inter di Antonio Conte e aggiornare le statistiche (13 partite giocate contro i nerazzurri, con 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, segnando sei reti e fornendo un assist), Ibra ha lanciato un messaggio in vista della stracittadina sui social. Lo ha fatto postando su Twitter un suo video in una fase di riscaldamento prepartita con la tuta rossonera. Lo svedese corricchia sul campo, guarda la tribuna e ruggisce. Il tutto accompagnato da effetti sonori che ricordano il verso del re della foresta e una frase emblematica: "Lions don't sound like humans". I leoni non emettono gli stessi suoni degli umani. Grinta e determinazione, ingredienti giusti per preparare una sfida importante per classifica e storia.

Ibra in gruppo giovedì, Kjaer e Conti a disposizione di Pioli

Un post che cancella anche gli ultimi dubbi sulla possibile presenza di Ibra nel derby. Dopo l'assenza nella partita pareggiata dai suoi compagni contro il Verona, Zlatan prepara il rientro: nella seduta di allenamento del mercoledì si è allenato in campo, ma da solo. Giovedì sarà tempo di tornare in gruppo, seguendo il calendario di recupero avviato il martedì in palestra. Se tutto andrà secondo programmi, sarà al centro dell'attacco nel 4-4-2 di Pioli, affiancato da uno tra Rebic e Leao. Ottimismo anche per Simon Kjaer e Andrea Conti, tornati in gruppo: rappresenteranno due alternative importanti per la difesa rossonera in vista della gara contro Lukaku e soci.