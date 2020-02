1/24 ©Getty

Chi l'ha detto che Sarri non cambia mai? Etichettato in passato come allenatore votato allo stesso sistema e ai propri fedelissimi in campo, Maurizio ha stravolto il proprio identikit dall’avvento alla Juventus. Lo spiega il suo percorso in campionato, novità continue in attacco dal tridente al ricorso del trequartista con protagonisti sempre diversi. Se il ritorno di Douglas Costa (con CR7 e Higuain) ricalca il trio d'inizio stagione, Sarri ha alternato più soluzioni e difende la vetta in Serie A. Ripercorriamo tutti i suoi "sistemi" offensivi

VIDEO. Come Sarri cambia la Juve: tutte le versioni dei tridenti