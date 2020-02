1/25 ©Getty

Quante bandiere sventolano per il derby di Milano? Non stiamo facendo riferimento a quelle dai colori nerazzurri e rossoneri, ma alle nazionalità che questa sfida abbraccia. L'Inter, "Internazionale" per definizione, ha in rosa giocatori provenienti da 15 Paesi diversi (3 le new entry con il mercato di gennaio). Il Milan, con gli innesti invernali avrebbe addirittura potuto toccare quota 17, se non avesse ceduto Piatek e Rodriguez (rimanendo senza alcun rappresentante di Polonia e Svizzera). Incastrando le nazionalità, il derby manda in campo 22 nazioni, numero che sale a 24 se prendiamo in considerazione le proprietà dei due club. Ecco la mappa mondiale di questo Inter-Milan