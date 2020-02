Rossi fa la formazione del derby a Conte. VIDEO

Valentino Rossi si è improvvisato allenatore in vista del derby. Il pilota della Yamaha, impegnato a Sepang nei test della MotoGP, ha fatto la formazione dell’inter insieme con l’inviato di Sky Sport, Sandro Donato Grosso. "Handanovic non può mancare", ha commentato il Dottore, prima di sottolineare il portiere sloveno con l’evidenziatore. Poi il consiglio ad Antonio Conte. "Lautaro squalificato? E allora che giochi Sanchez: a Lukaku piace fare coppia con lui e questa è la partita giusta". Alle spalle del belga dovrebbe giocare Eriksen, ma chissà che Conte non ascolti il super tifoso nerazzurro e cambi idea