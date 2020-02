MotoGP, test Sepang. Rossi: "La nuova moto ha più potenzialità rispetto al 2019"

Valentino Rossi sorride dopo la seconda giornata di test sul circuito di Sepang. Il "Dottore", nonostante abbia chiuso con il decimo tempo, si dice più soddisfatto rispetto al day one. "Non siamo molto distanti dai primi. Il bilancio di oggi è più positivo – ha esordito il pilota della Yamaha a Sky -. Abbiamo lavorato con la moto nuova: è diversa e per questo ha bisogno di un po' di esperienza, di fare dei chilometri. Ma abbiamo notato cose positive, soprattutto per quanto riguarda il grip. Non siamo ancora al massimo del nostro potenziale, però siamo andati bene. Con le gomme usate ho avuto un buon passo – prosegue Rossi -. questa è la cosa più importante. La moto ha più potenziale rispetto a quella dell’anno scorso. Dobbiamo continuare a lavorare, ma siamo nella giusta direzione".