3/8 ©LaPresse

ROMA - Fonseca: "Per regolarità Serie A meglio tutti rinvii". L'allenatore giallorosso ha commenta il momento difficile, affidandosi alle scelte delle autorità competenti: "Le autorità competenti stanno cercando di prendere le migliori decisioni in questo momento difficile, e io mi fido. Poi c'è la questione legata alla regolarità sportiva. Per non avere dubbi penso sia giusto far giocare tutte le squadre a porte aperte o a porte chiuse o, al contrario, rinviare l'intera giornata di campionato, per garantire la regolarità del torneo".

Fonseca: "Per la regolarità, o giocano tutte o non gioca nessuno"